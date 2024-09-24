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ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующего ракетными силами "Хезболлы"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила сообщения, что при авиаударе по югу Бейрута удалось устранить командующего ракетными силами движения "Хезболла" Ибрагима Кубаиси, передает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

В ЦАХАЛ также заявили, что в момент удара по Кубаиси рядом находились другие высокопоставленные командиры ракетных сил "Хезболлы".

Военные напомнили, что Кубаиси вступил в "Хезболлу" в 1980-е годы, занимал ряд значимых постов. На момент ликвидации ему подчинялись несколько формирований "Хезболлы", вооруженных ракетами и реактивными снарядами, в том числе подразделение с высокоточными ракетами.

По информации телеканала "Аль-Маядин", удар по Бейруту привел к гибели шести человек, 15 получили ранения.

Это пятый удар ЦАХАЛ по Бейруту с момента нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В понедельник ЦАХАЛ начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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