Трамп пообещал найти выход из конфликта на Украине в случае избрания президентом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в случае победы на выборах главы государства найдет решение украинского кризиса, в который, по его мнению, Вашингтон втянул нынешний президент Джо Байден.

"Байден и вице-президент Камала Харрис втянули нас в войну на Украине и теперь они не могут нас оттуда вытащить. (...) Мы застряли на этой войне до того момента, пока я не стану президентом. Я решу этот вопрос. Я решу его путем переговоров, мы найдем выход", - заявил Трамп, выступая в штате Джорджия.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил, что на текущей неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, где проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН.

На прошедших ранее в сентябре дебатах с Харрис бывший глава Белого дома заявил, что положит конец украинскому кризису еще до инаугурации в случае победы на президентских выборах.

Трамп подчеркнул, что для решения кризиса поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, с Зеленским и "организует им встречу".

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.