В Сенате заявили, что секретная служба могла предотвратить покушение на Трампа

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по внутренней безопасности и государственным делам пришел к выводу, что многочисленных ошибок в действиях Секретной службы, которые привели к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, можно было бы избежать, сообщает Associated Press в среду.

"Последствия этих ошибок были ужасными", - заявил глава комитета сенатор-демократ от Мичигана Гэри Питерс, представлявший доклад сенаторов об обстоятельствах покушения.

В промежуточном докладе по результатам расследования комитета говорится, что ошибки Секретной службы, допущенные перед мероприятием, на котором на Трампа было совершенно нападение, были "предсказуемыми, предотвратимыми" и де-факто привели к покушению.

В ходе расследования были обнаружены многочисленные ошибки Секретной службы практически на всех уровнях, говорится в докладе. Ранее похожие заключения были сделаны в результате внутреннего расследования Секретной службы, а также продолжающегося расследования Палаты представителей.

Конгрессмены, среди прочего, определили, что Секретная служба не следила за зданием, на которое забрался стрелок, а коммуникация между сотрудниками спецслужб была затруднена, так как проходила по нескольким отдельным радиоканалам. Также в ходе расследования выяснилось, что Секретную службу оповестили о том, что на крышу здания забрался подозрительный человек примерно за две минуты до того, как он открыл огонь по Трампу. Тем не менее, несмотря на это предупреждение, стрелок успел несколько раз выстрелить в экс-президента США.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба сообщала, что стрелка ликвидировали.