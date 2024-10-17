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Расследовавшие покушение на Трампа эксперты призвали к реформированию Секретной службы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Независимая группа, занимающаяся расследованием покушения на экс-президента США Дональда Трампа в июле, пришла к выводу, что без фундаментальных реформ в Секретной службе подобные инциденты могут повториться, сообщает в четверг Associated Press.

"Секретной службе необходимы фундаментальные реформы, чтобы она могла выполнять свою функцию. Независимая группа экспертов верит, что без этих реформ может произойти второй Батлер (название города, в котором было совершено покушение - ИФ)", - говорится в письме, которое авторы расследования направили министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Группа опубликовала 52-страничный доклад по результатам расследования покушения. В нем отмечается, что в день покушения у сотрудников Секретной службы были проблемы со связью, и они не смогли обезопасить здание, с крыши которого стрелял нападавший. Также в докладе описываются более системные проблемы агентства.

В Секретной службе заявили, что уже принимают меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба информировала, что стрелка ликвидировали.

США Дональд Трамп Секретная служба
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