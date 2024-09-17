Харрис позвонила Трампу после второй попытки покушения на него

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от демократов на выборах президента США Камала Харрис позвонила своему оппоненту по президентской гонке, республиканцу Дональду Трампу после того, как на него была совершена вторая попытка покушения, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

В администрации США указали, что между Харрис и Трампом состоялся "душевный короткий" разговор.

По словам представителя Белого дома, Харрис заявила экс-президенту США, что "рада, что с ним все хорошо".

Ранее Трамп заявил, что риторика президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис послужила причиной совершенного на него в воскресенье нового нападения.

При этом, Харрис со своей стороны указала, что "глубоко обеспокоена" возможным покушением на него и осуждает политическое насилие.

В воскресенье во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. По данным трех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда экс-президент играл в гольф в воскресенье днем.