Аятолла Хаменеи считает, что "Хезболла" останется сильной, несмотря на потери

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что гибель членов командования ливанского движения "Хезболла" в ходе недавних израильских ударов не сможет существенно ослабить группировку, сообщают в среду ближневосточные СМИ.

"Несомненно, гибель ценных командиров ливанского движения "Хезболла" нанесла группировке ущерб, но этот ущерб неспособен поставить "Хезболлу" на колени", - заявил аятолла Хаменеи на встрече с военными и ветеранами, которые участвовали в ирано-иракской войне (1980-1988 гг.).

"В конечном итоге палестинское и ливанское сопротивление одержит победу", - добавил он.

На минувшей неделе вследствие ударов израильской авиации по пригороду Бейрута погиб высокопоставленный член командования группировки Ибрагим Акиль. По данным "Хезболлы", среди погибших числится и другой высокопоставленный командир "Хезболлы" - Ахмед Вахаби. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил на пресс-конференции, что в общей сложности за последние дни убиты 11 командиров шиитского движения.

Израиль на этой неделе интенсифицировал удары по предполагаемым позициям "Хезболлы" в Ливане. Цель этой операции - обезопасить север израильской территории от ракетных обстрелов. Некоторые западные СМИ отмечают, что пока "Хезболла" не отвечает в полную силу на эти обстрелы и не использует свое наиболее современное вооружение.