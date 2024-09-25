Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила об авиаударах по 60 целям, связанным с разведывательным отделом ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Сегодня, на основе данных Управления военной разведки, наши истребители нанесли удары по 60 террористическим объектам разведывательного отдела "Хезболлы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, в результате ударов удалось уничтожить "средства сбора разведданных, командные пункты и дополнительную инфраструктуру, которую противники использовали для проведения ситуационной оценки".

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Бойцы "Хезболлы", со своей стороны, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.