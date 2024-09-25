Израильское командование развернет две резервные бригады на севере страны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду объявила о решении вновь призвать на службу служащих двух резервных бригад для действий в северных районах Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

В командовании пояснили, что переброска двух бригад на север позволит продолжить борьбу против группировки "Хезболла" и обеспечить возвращение жителей севера страны по домам.

В свою очередь командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ори Гордин заявил о необходимости быть готовым к сухопутной операции в Ливане. Одновременно с тем за среду израильские самолеты нанесли удары по 280 оружейным складам и пусковым площадкам в Ливане.

Ранее экс-глава Управления военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил The Jerusalem Post, что наземному наступлению в Ливане должна предшествовать воздушная кампания длительностью в две недели.

Однако источники The Jerusalem Post заявляли, что основную часть сухопутной операции нужно завершить в Ливане к началу ноября, чтобы войскам не пришлось действовать в горах зимой.

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Боевики "Хезболлы", со своей стороны, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.