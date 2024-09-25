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Ливанский телеканал сообщил о прогрессе на переговорах "Хезболлы" и Израиля

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На переговорах о прекращении огня между движением "Хезболла" и Израилем удалось достичь продвижения, сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники и добавил, что переговоры идут при посредничестве спецпосланника США по Ливану Амоса Хохштейна.

По словам источников, переговоры "подают надежды", и результаты могут стать известны в четверг утром.

Хотя достигнутый на данный момент успех обнадеживает, урегулирование конфликта будет в значительной степени зависеть от действий, которые обе стороны предпримут в ближайшие часы, и от развития ситуации на местах, подчеркивает LBCI.

Ранее Axios со ссылкой на ряд источников сообщил, что администрация США работает над новой дипломатической инициативой, которая должна остановить обмен ударами между Израилем и "Хезболлой", а также возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

По словам собеседников издания, дискуссии на эту тему начались 23 сентября после телефонного разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера. Неназванный представитель израильских властей добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал добро на работу над инициативой. В течение двух дней США обсуждали ее с Израилем, Ливаном, Францией и несколькими арабскими государствами.

25 сентября спикер ливанского парламента Набих Берри выступил с утверждением, что следующие 24 часа станут решающими для дипломатических попыток избежать разрастания конфликта.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Ливан США Хезболла Рон Дермер Израиль Джейк Салливан
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