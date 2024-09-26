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Израильские министры выступают против перемирия с "Хезболлой"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Группа израильских министров призывает премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от озвученной во время сессии Генассамблеи ООН идеи перемирия с "Хезболлой", сообщает в четверг The Times of Israel.

Ряд стран ООН ранее призвал в совместном заявлении к "немедленному прекращению огня на 21 день по всей территории ливано-израильской границы, чтобы предоставить пространство для дипломатических усилий".

Высокопоставленные члены правительства Израиля, в свою очередь, призвали Нетаньяху отказаться от данного предложения. Так, министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что для Израиля "существует только один сценарий - разгром "Хезболлы", пишет The Times of Israel. Он добавил, что "нельзя давать врагу время на восстановление после тяжелых ударов, иначе за 21 день "Хезболла" сможет подготовиться к дальнейшему ведению военных действий".

Министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху также выступил против временного прекращения огня: "Мы не будем отказываться от своей безопасности ради фиктивного перемирия".

К критике идеи перемирия присоединились министр по делам поселений Израиля Орит Струк и министр культуры и спорта Мики Зоар.

Совместное заявление с призывом к перемирию подписали правительства Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Европейского союза, Франции, Германии, Италии, Японии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара.

В сообщении Белого дома о состоявшейся в рамках сессии Генассамблеи ООН встрече президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона говорится, что заявление стало результатом их совместной работы.

Израиль Ливан Хезболла
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