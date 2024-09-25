Лавров встречается с генсеком ЛАГ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Лиги Арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом, написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в телеграм-канале.

Встреча проходит "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что "в ходе беседы была подтверждена важность сохранения тесного взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе".

"Отмечена существенная роль российско-арабского форума сотрудничества в поддержании внешнеполитической координации", - добавили на Смоленской площади.

Глава МИД РФ и генсек ЛАГ рассмотрели актуальные аспекты региональной повестки дня с акцентом на обострение ситуации в зоне арабо-израильского конфликта, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.