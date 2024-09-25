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Лавров и госсекретарь Ватикана обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обсудили причины нынешнего геополитического кризиса, отметили конструктивное развитие двустороннего диалога как по межгосударственной, так и по межцерковной линии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в среду.

"В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Были затронуты причины нынешнего геополитического кризиса, который стал прямым следствием последовательной антироссийской политики стран Запада и их попыток любыми способами помешать формированию нового, более справедливого миропорядка взамен изжившего себя западоцентричного "порядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Стороны отметили конструктивное развитие российско-ватиканского диалога как по межгосударственной, так и по межцерковной линии, а также взаимодействия в гуманитарной сфере в контексте украинского кризиса", - отмечают на Смоленской площади.

Встреча прошла "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ватикан Сергей Лавров МИД РФ ООН
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