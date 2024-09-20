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CNN сообщил о скором объявлении нового пакета помощи США Украине

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США на следующей неделе объявят о выделении Украине значительного пакета вооружений, однако на практике Вашингтон, вероятно, отложит поставки из-за нехватки оружия на складах Пентагона, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным CNN, в пакет вооружений войдут артиллерийские снаряды, средства ПВО и другие боеприпасы, "имеющие решающее значение для ведения боевых действий". Ожидается, что пакет вооружений будет значительно больше, чем предыдущие, на которые в последние месяцы выделяли примерно по $200 млн.

Ранее на этой неделе CNN сообщил, что США начали предоставлять Украине "более маленькие пакеты военной помощи, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить Киеву, сократились". Кроме того, США столкнулись с возможностью истечения срока действия программы PDA на поставки Украине оружия, которой власти США пользовались для быстрой доставки оружия со складов Пентагона.

Теперь, отмечает CNN, США могут "применить другой подход: объявлять о крупных пакетах военной помощи, на доставку которых будут уходить месяцы".

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена, в Белом доме полагают, что в 2025 финансовом году Украине потребуются пакеты помощи на сумму около $500 млн в месяц.

Кроме того, сообщает CNN, США рассматривают возможность направить Украине $10 млрд доходов от замороженных активов России.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца текущего года.

На прошлой неделе администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой о продлении полномочий в рамках программы PDA на поставки Украине оружия до 2025 года и выделении $5,8 млрд до 30 сентября - окончания финансового года.

Белый дом попросил включить продление в резолюцию о продолжении финансирования правительства, предложенную спикером палаты представителей Майком Джонсоном во избежание "шатдауна", поскольку в конце сентября истекает срок полномочий президента на использование денег для Киева.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер в письме The Hill заявил, что Минобороны "работает с Конгрессом, чтобы добиться продления полномочий по программе PDA после окончания финансового года".

Пентагон Джо Байден США Украина Пэт Райдер Майк Джонсон
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