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Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине

Другие страны должны понимать необходимость выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Москвой, заявил глава МИД Венгрии

Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто (слева направо) во время встречи в штаб-квартире ООН
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сиярто в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, ситуацию вокруг Украины, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 5 июля в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - отметили на Смоленской площади.

Глава МИД Венгрии сказал журналистам после переговоров с Лавровым: "Это всегда хорошо - разговаривать, потому что это в интересах моей страны - продолжать честное общение с РФ".

Сиярто рассказал, что работает с российским министром уже 10 лет. "И я не могу сказать плохого слова о наших отношениях. Они всегда были основаны на взаимном уважении", - отметил он.

Сиярто выразил уверенность в том, что "другие страны должны понимать необходимость выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Москвой".

"Наша цель - это усилить отношения во всех сферах, которые не влияют на санкции", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Встреча министров прошла в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Петер Сиярто Сергей Лавров ООН
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