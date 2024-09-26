Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как ожидается, стороны обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в регионе в целом.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и хуситами. На фоне этого складывается тяжелая гуманитарная ситуация - наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов.

В МИД России оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе".

По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли не менее 233 тыс. человек.