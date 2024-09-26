Конгресс США одобрил временный бюджет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий до 20 декабря временное финансирование во избежание приостановки работы правительства (шатдауна) в конце месяца, пишет газета The Hill.

"Сенат проголосовал 78 голосами "за", 18 - "против"", - пишет издание.

Несколькими часами ранее Палата представителей также поддержала краткосрочное продление финансирования 341 голосом "за", "против" высказались 82.

Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

В свою очередь, Байден поблагодарил обе палаты Конгресса "за это двухпартийное соглашение и за то, что они избежали дорогостоящего правительственного шатдауна", сообщил Белый дом.

"Моя администрация будет работать с конгрессом, чтобы гарантировать, что средства будут направлены на национальную оборону Америки, ветеранов, пожилых людей, детей и работающие семьи, а также на удовлетворение неотложных нужд американского народа", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента.