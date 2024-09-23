Эстония и Финляндия разрабатывают планы закрытия Финского залива для кораблей РФ

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, стороны разрабатывают конкретные планы - как в случае необходимости полностью закрыть для российских кораблей Балтийское море, сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.

"Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на морской обороне, и цель состоит в том, чтобы разработать конкретные планы того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы", - сказал Мерило финской газете Helsingin Sanomat.

"Морская оборона - это та сфера, где сотрудничество между Финляндией и Эстонией все еще расширяется, и, возможно, мы можем составить более конкретные планы о том, как в случае необходимости, в прямом смысле этого слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море", - отметил командующий.

Он утверждает: "В военном отношении это выполнимо, мы к этому готовы, и мы также движемся в этом направлении".

Мерило при этом не уточнил, существуют ли уже такие планы.

СМИ приводят слова бывшего главного редактора военного журнала Suomen Sotilas Яакко Пууперя, который заявил, что "технически закрытие Финского залива возможно". "География этому благоприятствует, не говоря уже о действии мин. Кроме того, ракеты усложнили бы жизнь кораблям противника", - считает Пууперя.

Он считает, что в случае войны в Финском заливе, помимо традиционных средств ведения боевых действий, могут использоваться и другие средства, например, радиоэлектронной борьбы.