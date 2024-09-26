Израиль нанес новые удары по Бейруту

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по ливанской столице, сообщается в телеграм-канале армии в четверг.

"В настоящий момент ЦАХАЛ наносит точечные удары по Бейруту", - говорится в сообщении.

В то же время Al Jazeera сообщает, что в южном пригороде Бейрута был слышен крупный взрыв, а в небе появился густой дым.

Также некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут о том, что целью ЦАХАЛ стал один из командующих боевым крылом "Хезболлы".