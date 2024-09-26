Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия опубликовала проект решения совета ЕЭК о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) товаров интернет-торговли.

С 1 января по 31 декабря 2025 года порог предлагается оставить на действующем с апреля этого года уровне в 200 евро, следует из материалов на сайте комиссии. Далее предполагается снижение порога до 100 евро с 1 января по 31 декабря 2026 года и до 50 евро с 1 января по 31 декабря 2027 года. Далее размер порога не определен.

Ранее ЕЭК опубликовала проект решения, согласно которому предлагается с 2025 года при превышении порога беспошлинного ввоза товаров e-commerce для физлиц взимать единую пошлину в размере 5%.

В настоящее время при пересылке на территорию ЕАЭС товаров электронной торговли для физлиц действует ставка таможенной пошлины на уровне 15%. Исключение сделано для автотранспорта, в отношении которого размер пошлины устанавливается в зависимости от возраста машины и мощности двигателя (в проекте ЕЭК по установлению единого тарифа для интернет-торговли размер пошлины на автомобили оставлен на действующем уровне).

С апреля 2024 года в ЕАЭС установлен порог беспошлинного ввоза товаров e-commerce для личного пользования в размере 200 евро и 31 кг.

Российские регуляторы выступают за сохранение нормы беспошлинного ввоза товаров электронной торговли на 2025 год на текущем уровне с тем, чтобы в течение следующего года принять решение о его поэтапном изменении порога, говорил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

РФ, по его словам, в целом поддерживает его снижение. "Дискуссионным пока ещё остаётся вопрос, до какого уровня снижать этот порог. Мы со всеми министерствами проговорили сам механизм поэтапного снижения, но возникает вопрос, будет ли это ноль, либо это будет какой-то порог формата 50 или 100 евро", - говорил он в начале сентября.