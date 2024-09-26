В ЕС заявили, что не изменят свою позицию из-за обновления ядерной доктрины РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Объявление об обновлении основ политики РФ в области ядерного сдерживания не повлияет на позицию Евросоюза, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Несомненно, мы решительно отвергаем эту угрозу, и позиция Европейского союза остается неизменной. Мы также стараемся донести ее именно такой до других партнеров", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об обновлении ядерной доктрины РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне на постоянном совещании Совбеза России по ядерному сдерживанию, что Россия планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке страны "ядерного клуба".

По его словам, Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения.

На заседании СБ РФ обсуждалось обновление основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.