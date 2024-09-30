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Песков призвал не апеллировать чрезмерно к измененной ядерной доктрине РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не апеллировать к измененной ядерной доктрине страны после каждой атаки украинских беспилотников.

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу", - сказал он журналистам.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, не считают ли в Кремле массированный удар украинских БПЛА по России в выходные, сразу после анонсированных Владимиром Путиным изменений в основы госполитики в области ядерного сдерживания, провокацией, и будут ли такие случаи считаться основаниям для применения ядерного оружия после принятия формализации соответствующих изменений.

По словам Пескова, "этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки".

Дмитрий Песков Владимир Путин
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