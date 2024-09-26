Лавров заявил о безальтернативности комплексного урегулирования йеменского кризиса

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН ситуацию в республике и вокруг нее, в том числе в районе Красного моря.

"Значительное внимание было уделено анализу развития военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене и вокруг него, в том числе в зоне Красного моря. С.В.Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу безальтернативности комплексного урегулирования йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского МИД.

Кроме того, на встрече обсуждался "ряд актуальных аспектов" отношений России и Йемена. Стороны подчеркнули настрой на регулярный политический диалог и продолжение координации в ООН и на других площадках.