Поиск

Лавров заявил о безальтернативности комплексного урегулирования йеменского кризиса

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН ситуацию в республике и вокруг нее, в том числе в районе Красного моря.

"Значительное внимание было уделено анализу развития военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене и вокруг него, в том числе в зоне Красного моря. С.В.Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу безальтернативности комплексного урегулирования йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского МИД.

Кроме того, на встрече обсуждался "ряд актуальных аспектов" отношений России и Йемена. Стороны подчеркнули настрой на регулярный политический диалог и продолжение координации в ООН и на других площадках.

Сергей Лавров ООН Йемен МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Харрис пообещала продолжить военную поддержку Киева

Харрис пообещала продолжить военную поддержку Киева

США не намерены заявлять об изменениях по использованию Киевом дальнобойного оружия против РФ

США не намерены заявлять об изменениях по использованию Киевом дальнобойного оружия против РФ

Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Лавров констатировал, что вопрос "денуклеаризации" КНДР закрыт

Bloomberg узнал о готовности США участвовать в инициативе G7 по выплате Киеву $50 млрд

Brent подешевела до $71,81 за баррель

Байден распорядился передать Украине планирующие авиабомбы и батарею Patriot

Байден распорядился передать Украине планирующие авиабомбы и батарею Patriot

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });