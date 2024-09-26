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Лавров провел переговоры с главой МИД Словакии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.

Переговоры проходили без СМИ.

Это заключительная встреча российского министра в первый день работы в Нью-Йорке "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что "в ходе конструктивной беседы обсуждены практические вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в области энергетики, а также насущные темы международной повестки дня".

В среду Лавров провел переговоры с коллегами из КНР, Мальты, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Венгрии. Он также встретился с генсеком Лиги арабских государств, генеральным комиссаром БАПОР и государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

МИД РФ Сергей Лавров Словакия
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