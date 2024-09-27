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Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана противодействие нетерпимости на межэтнической почве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте российского МИД в пятницу.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанских отношений, включая подготовку дальнейших мероприятий в рамках межгосударственного диалога, а также обменялись мнениями по некоторым проблемам глобальной и региональной повесток дня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

"Особое внимание было обращено на необходимость противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве", - подчеркнули в министерстве.

Сергей Лавров Узбекистан РФ Бахтиер Саидов
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