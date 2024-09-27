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Главы МИД РФ и Иордании подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в Газе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Иордании Сергей Лавров и Айман ас-Сафарди на встрече "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сделав акцент на эскалации в секторе Газа, сообщает МИД РФ в пятницу.

"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло в соответствии с решениями СБ и ГА ООН", - говорится в сообщении.

Главы МИД также подтвердили близость подходов Москвы и Аммана к урегулированию ситуаций вокруг Ливана и Сирии и других ближневосточных кризисов "на основе неукоснительного соблюдения норм международного права с учетом интересов всех вовлеченных сторон", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Газа МИД РФ Иордания
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