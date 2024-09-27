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Лавров призвал генсека ООН не допускать втягивания в "псевдомирные инициативы" по Украине

Лавров призвал генсека ООН не допускать втягивания в "псевдомирные инициативы" по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (слева направо)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генассамблеи Организации конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима. А.Гутерришу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Лавров также обратил внимание Гутерриша на нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Глава российского МИД добавил, что в связи с этим необходим скорейший запуск процедуры арбитража в отношении Вашингтона.

"С обеих сторон выражен настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН. Подтверждена обоюдная приверженность центральной координирующей роли Всемирной организации в мировых делах и положениям Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи", - резюмировали в министерстве.

Антониу Гутерриш Сергей Лавров США РФ ООН
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