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Лидером правящей партии Японии избран бывший министр обороны Исиба

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба по результатам двух туров голосования избран лидером Либерально-демократической партии (ЛДП), теперь он станет премьер-министром, сообщает Kyodo.

Во второй тур прошли Исиба и министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Исиба получил 215 голосов, Такаити - 194. В голосовании участвовали члены парламента от ЛДП и представители партии от префектур.

Так как правящая коалиция ЛДП контролирует парламент, теперь Исиба станет новым премьер-министром страны. Это произойдет на следующей неделе.

Всего в выборах лидера ЛДП участвовали девять кандидатов, в том числе две женщины.

В августе премьер-министр Японии и председатель ЛДП Фумио Кисида решил не выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. До этого ЛДП столкнулась со скандалом в связи с махинациями функционеров ЛДП с партийными финсредствами. В связи с этим нынешнее голосование важно для восстановления общественного доверия.

1 октября Кисида и его кабинет министров сложат полномочия. Новый лидер ЛДП и премьер с одобрения парламента должен сформировать новый кабинет. При этом срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в октябре 2025 года. Тем не менее, ожидается, что новый премьер объявит досрочные выборы. Наблюдатели полагают, что они могут пройти в течение нескольких недель после избрания нового лидера ЛДП.

Фумио Кисида ЛДП Япония Сигэру Исиба
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