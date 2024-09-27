В Японии пройдут выборы главы правящей Либерально-демократической партии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии, возглавляющая правящую коалицию, в пятницу проведет выборы нового председателя, который также станет следующим премьер-министром.

В предвыборной гонке принимают участие девять кандидатов, в том числе две женщины. Голосовать могут депутаты от ЛДП и платящие взносы члены партии, всего около 1,1 млн человек.

Ожидается, что ни один кандидат не наберет достаточного для победы количества голосов. Вероятно, победитель определится во втором раунде с участием двух соперников.

В августе премьер-министр Японии и председатель ЛДП Фумио Кисида решил не выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. До этого ЛДП столкнулась со скандалом в связи с махинациями функционеров ЛДП с партийными финсредствами. В связи с этим нынешнее голосование важно для восстановления общественного доверия.

Фаворитами считаются троих кандидатов: экс-министр обороны Сигэру Исиба, которому СМИ приписывают наибольшую популярность. За ним идет бывший министр окружающей среды, сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми (занимал пост в 2001-2006 гг.) Синдзиро Коидзуми, третий фаворит - министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которую считают протеже покойного экс-премьера Синдзо Абэ. Наблюдатели полагают, что основная борьба развернется между двумя из них, однако трудно сказать, между кем конкретно. На исход могут повлиять кулуарные договоренности между влиятельными партийными функционерами высшего эшелона. При этом пять из девяти кандидатов происходят из династий японских политиков.

Также на результат может повлиять распад внутрипартийных фракций, имевший место после скандала с финсредствами.

1 октября премьер Фумио Кисида и его кабинет министров сложат полномочия. Новый лидер ЛДП и премьер с одобрения парламента должен сформировать новый кабинет. При этом срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в октябре 2025 года, но большинство кандидатов выступают за досрочные выборы после избрания нового председателя партии. Наблюдатели полагают, что они могут пройти в течение нескольких недель после избрания нового лидера ЛДП.

Также наблюдатели полагают, что нынешние выборы главы ЛДП могут ознаменовать возвращение к политической обстановке 2000-х годов, отмеченных политической нестабильностью и частой сменой руководства. Тенденция сменилась с приходом во второй раз к власти премьера Синдзо Абэ, который пробыл на посту премьера с 2012 по 2020 годы.