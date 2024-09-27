В США из-за урагана "Хелен" погибли не менее 30 человек

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 30 человек на юго-востоке США, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

Как минимум 11 человек, в том числе сотрудник экстренных служб, погибли в штате Джорджия. Еще шестеро скончались во Флориде. Власти Северной Каролины сообщили о двух погибших, Южной Каролины - о девяти.

Кроме того, несмотря на то, что ураган растерял силу и преобразовался в тропический шторм, во многих аэропортах на юго-востоке США по-прежнему наблюдаются перебои в работе. Так, в международном аэропорту Шарлотт/Дуглас в Северной Каролине отменили около 400 рейсов и задержали еще 500.

Международный аэропорт Атланты в Джорджии сообщил об отмене 200 рейсов и задержании примерно 400.

Ранее сообщалось, что ураган "Хелен" вызвал отключение электричества у более чем 4 млн человек. Так, в Южной Каролине без света остались более 1,3 млн человек, во Флориде - более 1,1 млн, в Джорджии - более миллиона, в Северной Каролине - почти 590 тысяч, в Теннесси - около 50 тыс. жителей.

"Хелен", будучи ураганом четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, достиг региона Биг Бенд на севере Флориды в четверг около 23:10 по местному времени (6:10 пятницы по московскому). Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч. Ураган вызвал в проливные дожди и наводнения.

По данным Национального центра по борьбе с ураганами, впоследствии "Хелен" растерял силу и двинулся в северном направлении. Ожидается, что к субботе "Хелен" достигнет штата Теннесси.

Во Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине, Алабаме и Вирджинии введено чрезвычайное положение.