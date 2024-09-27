США, Египет и Катар работают над соглашением о деэскалации между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Представители США, Катара и Египта участвуют в подготовке проекта соглашения, которое позволило бы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщает в пятницу ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники.

"США, Катар и Египет работают над новыми рамками соглашения, которое предложат обеим сторонам конфликта", - информирует телеканал.

По данным собеседников LBCI, "продолжаются встречи как на дипломатическом, так и на разведывательном уровнях, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации между Израилем и "Хезболлой".

Кроме того, как сообщает телеканал, накануне состоялись переговоры между главой турецкой разведки и официальными лицами из МИД Ирана, в ходе которых представители Тегерана выразили "серьезную заинтересованность в прекращении военных действий" между Израилем и "Хезболлой".

Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил важность достижения соглашения о временном прекращении огня на израильско-ливанской границе с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.

"Госсекретарь обсудил важность достижения соглашения о 21-дневном прекращении огня на израильско-ливанской границе (...), а также дипломатического урегулирования, которое позволит гражданским лицам по обе стороны границы вернуться в свои дома", - говорится в сообщении Госдепа.

В свою очередь канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль продолжит обсуждение инициативы США по прекращению огня в ближайшие дни.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Париж работает с США над предложением о паузе в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой" - на 21 день.

Издание The Times of Israel со ссылкой на источники сообщило, что Нетаньяху сначала в частном порядке заявлял о поддержке плана о перемирии с "Хезболлой" на 21 день, но затем, когда США и Франция публично объявили о предложении, занял противоположную позицию.

"Нетаньяху быстро дистанцировался от объявленного предложения и заявил, что Израиль продолжит ответные меры, и что Армия обороны Израиля будет наносить удары по "Хезболле" всей силой", - отметила газета.

Вместе с тем ряд стран, включая США, Австралию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, а также ЕС приняли заявление с требованием к Израилю и "Хезболле" прекратить огонь для создания условий для дипломатичного урегулирования. Однако группа израильских министров призвала Нетаньяху отказаться от озвученной во время сессии Генассамблеи ООН идеи перемирия с "Хезболлой".