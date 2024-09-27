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Возможная наземная операция Израиля в Ливане будет быстрой

Возможная наземная операция Израиля в Ливане будет быстрой
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Возможная наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане должна быть недолгой, сообщает в пятницу портал Ynet со ссылкой на неназванного представителя израильских служб безопасности.

"Мы постараемся, чтобы она была как можно более короткой", - сказал он журналистам на брифинге.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает со ссылкой на слова этого сотрудника служб безопасности, что "возможная война против движения "Хезболла" не будет длиться так же долго, как нынешняя война в секторе Газа", которая началась 7 октября 2023 года с нападения группировки ХАМАС на Израиль.

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Он пояснил, что цели Израиля в отношении "Хезболлы" не столь масштабны, чем в случае с ХАМАС, поэтому кампания в Ливане не должна занять много времени. Представитель служб безопасности уточнил, что Израиль хочет ликвидировать военную мощь и политические структуры ХАМАС, а "Хезболлу" - лишь отодвинуть от израильско-ливанской границы.

В то же время он подчеркнул, что решение начать сухопутную операцию ЦАХАЛ в Ливане пока нет. По его словам, лучшим решением проблемы является исполнение резолюции Совета безопасности ООН 1701, которую приняли с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года между Израилем и "Хезболлой". Он добавил, что авиаудары ЦАХАЛ по "Хезболле" демонстрируют решение Израиля самому начать исполнять эту резолюцию.

Тем временем, по данным The Jerusalem Post, израильское командование мобилизовало резервные шестую и 228-ю бригады для действий на севере Израиля в связи с ростом напряженности вдоль границы с Ливаном. В командовании отметили, что мобилизация этих сил позволит продолжить борьбу с "Хезболлой".

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший в четверг в Нью-Йорк, пообещал, что израильские военные продолжат удары по "Хезболле" вплоть до выполнения всех целей.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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