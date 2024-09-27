Один человек погиб и десятки ранены в результате израильского удара по Бейруту

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и около 50 получили ранения в пятницу в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута - такие данные приводит EFE со ссылкой на ливанские источники.

Принадлежащий ливанскому шиитскому движению "Хезболла" телеканал "Аль-Манар" подчеркнул, что пока речь идет лишь о первоначальных данных, поскольку сейчас на месте удара идет разбор завалов и работают спасатели. При этом телеканал ничего не сообщает о судьбе лидера движения Хасана Насраллы, который, по израильским данным, и был целью удара.

Ливанское агентство новостей в свою очередь сообщило, что удары привели к обрушению несколько жилых домов.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в пятницу сообщили о нанесении удара по зданию центральной штаб-квартиры ливанского движения "Хезболла" в Бейруте.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла", которая была эпицентром террористической деятельности "Хезболлы", - говорится в заявлении представителя армии Даниэля Хагари, распространенном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Израильские военные ранее на этой неделе начали масштабную операцию по нанесению ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Бойцы "Хезболлы", со своей стороны, продолжают ракетные обстрелы израильской территории.