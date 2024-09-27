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Израиль атаковал штаб "Хезболлы", когда в Бейрут ненадолго прибыл лидер движения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте в тот момент, когда лидер движения Хасан Насралла со своим окружением приехал с кратким визитом в ливанскую столицу, сообщает ABC со ссылкой на неназваного представителя властей США.

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"По его словам, Насралла и некоторые его командиры были в Бейруте с коротким визитом, когда произошел удар", - отмечает телеканал.

При этом источник добавил, что Израиль менее чем за час до бомбардировки сообщил США о намерении ликвидировать Насраллу.

Однако неясно, увенчался ли израильский удар успехом.

Тем временем, представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Израиль заранее не оповестил США о готовящейся акции. В момент удара шеф Пентагона Ллойд Остин вел телефонные переговоры с главой израильского Минобороны Йоавом Галантом. Сингх не уточнила, кто запросил разговор.

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"Аль-Джазира" приводит мнение военного аналитика Элайджи Магнера, согласно которому Израиль применил новый тип бетонобойной бомбы GBU-72 весом 2,2 тыс. кг, используемой для атаки на бункеры и иные укрепленные цели. Тем самым, по его мнению, Израиль атаковал особо важную цель в Бейруте.

Ранее стало известно, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху принял решение вернуться в Израиль из США раньше запланированного времени.

Бейрут Израиль Хасан Насралла Ливан
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