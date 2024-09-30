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Число погибших в США из-за урагана "Хелен" увеличилось до 117 человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на юго-восток США ураган "Хелен" унес жизни как минимум 117 человек.

Так, по данным CBS, 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 - в Южной Каролине, не менее 25 - в Джорджии, 13 - во Флориде. В свою очередь CNN отмечает, что четверо погибли в Теннесси, двое - в Вирджинии.

Кроме того, около 600 жителей Северной Каролины пропали без вести.

По последним данным, около 2 млн жителей США остаются без света. Ранее сообщалось об отключении электричества у более 4 млн человек.

Вследствие наводнений и оползней в Северной Каролине перекрыли около 300 автомобильных дорог, в Южной Каролине - около 150 дорог.

Президент США Джо Байден планирует позднее на этой неделе посетить пострадавшие от урагана регионы, передает CNN.

"Хелен" - ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, он достиг региона Биг Бенд на севере Флориды 19 сентября около 23:10 по местному времени (06:10 пятницы мск). Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч.

По данным Национального центра по борьбе с ураганами, впоследствии "Хелен" растерял силу и преобразовался в тропический шторм, а затем ослаб еще больше - до уровня тропической депрессии.

Ураган вызвал проливные дожди и наводнения. Во Флориде выпало около 40 см осадков, в Южной Каролине и в Джорджии - до 35 см, в Северной Каролине - более 33 см.

Во Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Алабаме, Теннесси и Вирджинии введено чрезвычайное положение.

США Теннесси Флорида Джорджия Хелен
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