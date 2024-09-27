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ЦАХАЛ атаковала лидера "Хезболлы" из-за его отказа прекратить удары по Израилю

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидировать лидера движения "Хезболла" Хасана Насраллу в связи с его нежеланием прекратить обмен ударами на израильско-ливанской границе и отказаться от поддержки группировки ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на источники.

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"Представитель израильских властей заявил, что мотивом для атаки послужил отказ Насраллы разорвать связи с ХАМАС в Газе и остановить бои на северной границе. В итоге приняли решение "убрать его из процессов принятия решений", - информирует портал.

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Еще двое неназванных израильских чиновников заявили Axios, что впервые вариант с устранением Насраллы обсуждали в минувшую среду до того, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху вылетел в Нью-Йорк. В итоге израильские власти решили подождать удобного случая, который представился в пятницу.

Еще один собеседник издания заявил об указаниях на то, что в момент удара ЦАХАЛ по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте там находился Насралла и шансы выбраться оттуда живым были невелики.

Тем временем, по некоторым данным, ливанская армия усиливает меры безопасности вокруг посольства США в Бейруте.

По первоначальной информации ливанского Минздрава, удар по Бейруту привел к гибели двух человек, 76 получили ранения.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Бейрут Хезболла Хасан Насралла
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