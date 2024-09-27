Байден заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать лидера "Хезболлы"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Вашингтону не было известно о намерении Израиля нанести удар по лидеру движения "Хезболла" Хасану Насралле.

"США не обладали информацией об этом и не принимали участие в операции Армии обороны Израиля", - приводит пресс-пул Белого дома слова президента в ответ на вопрос журналиста, поддерживает ли он решение Израиля ликвидировать Насраллу.

"Мы собираем данные. Нам нужно больше информации", - добавил Байден.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте. СМИ сообщали, что целью воздушного налета был Насралла. На данный момент поступает противоречивая информация о судьбе лидера "Хезболлы".