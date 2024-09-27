В Ливане заявили, что высшее руководство "Хезболлы" не погибло при ударе Израиля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла и глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин не пострадали при израильском ударе по столице Ливана Бейруту, сообщили иранскому агентству "Тасним" информированные источники.

"По словам собеседников корреспондента агентства в Ливане, никто из высокопоставленных руководителей движения не погиб, операция сионистов (так в Иране называют израильские власти - ИФ) не удалась", - передает агентство.

"Тасним" отмечает, что в результате израильского удара обрушились шесть домов. На месте происшествия работают сотрудники службы гражданской обороны, пожарные и спасатели.

По первоначальным данным ливанских СМИ, погиб один человек, около 50 ранены.

И.о. премьера Ливана Наджиб Микати, комментируя израильскую атаку, призвал международное сообщество оказать давление и остановить израильтян и их войну против Ливана.