Около десяти снарядов было выпущено по Израилю из Ливана в субботу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили, что в субботу с территории Ливана по Израилю было выпущено порядка десяти снарядов.

"После того, как некоторое время назад в районе Верхней Галилеи прозвучали сирены, было обнаружено около 10 снарядов, летевших из Ливана на территорию Израиля", - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении отмечается, что "некоторые из снарядов были перехвачены".

ЦАХАЛ пишет в своем телегам-канале, что "ночью израильские ВВС нанесли удары по пусковым установкам "Хезболлы", нацеленным на территорию Израиля, зданиям, в которых хранилось оружие, и объектам террористической инфраструктуры, в которых действовали террористы "Хезболлы".

"Армия обороны Израиля продолжает работу по ослаблению и демонтажу террористической инфраструктуры и возможностей "Хезболлы", - подчеркнула пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал здание, в котором находится штаб-квартира движения "Хезболла" в Бейруте с целью ликвидации его лидера Хасана Насраллы. По данным арабских СМИ, ссылающихся на представителей движения, ни он, ни другие руководители не пострадали.

Удары Израиля по Бейруту и некоторым другим районам Ливана не прекращаются с вечера пятницы. По данным ливанского Минздрава, в результате были разрушены несколько зданий в густонаселенном районе столицы, погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения. Спасатели предупреждают, что число погибших не является окончательным.