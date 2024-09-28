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Военные Израиля заявили о почти 100 запущенных из Ливана ракетах в субботу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Примерно 90 ракет запустили в течение субботы по израильской территории из Ливана, заявили в Армии обороны Израиля.

По сообщению The Times of Israel, основная часть ракет, как отметили военные, была нацелена на север Израиля. При этом несколько ракет запустили в сторону Тель-Авива и Западного берега Иордана.

Данных о серьезных ранениях и разрушениях в субботу не поступало. Израильские военные, в свою очередь, за субботу нанесли очередные авиаудары по предполагаемым объектам "Хезболлы" в Ливане, в частности - по южным пригородам Бейрута.

Ракетные обстрелы территории Израиля произошли на фоне сообщений о гибели в ходе пятничного израильского авиаудара по Бейруту главы ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. В субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы. Ранее о его ликвидации сообщили израильские военные.

Ливан Израиль
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