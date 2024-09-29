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Тысячи людей вышли на улицы городов Ирана в память об убитом лидере "Хезболлы"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Массовые демонстрации в память об убитом в Бейруте лидере движения "Хезболла" Хасане Насралле прошли в Иране в воскресенье, передает иранское телевидение.

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По его данным, на демонстрации в ряде крупных городов Ирана вышли тысячи человек. В толпе звучали антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Израиль вечером 27 сентября нанес удары по району Бейрута, в котором находилась центральная штаб-квартира движения "Хезболла". В субботу ливанские власти подтвердили гибель Насраллы.

В результате этих ударов погиб и генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорошан - заместитель начальника оперативного управления КСИР.

Иран Хезболла Хасан Насралла
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