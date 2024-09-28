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СМИ узнали, что Хашем Сафиддин может возглавить "Хезболлу"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Видный руководитель "Хезболлы" Хашем Сафиддин может в скором времени возглавить эту ливанскую шиитскую группировки, сообщает в субботу The New York Times со ссылкой на израильские источники.

По их данным, объявление о новом главе группировки "могут сделать в скором времени". При таком развитии событий Сафиддин станет преемником Хасана Насраллы, погибшего в пятницу вечером в ходе израильского удара по Бейруту.

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"Все три собеседника газеты сказали, что Хашем Сафиддин, племянник Насраллы, - ключевая фигура в том, что касается политической и социальной деятельности группировки. Он не был на объекте, по которому нанесли удар", - пишет газета.

Согласно ее информации, Сафиддин давно считался потенциальным преемником Насраллы. При этом ливанское издание "Ориан-ле-Жур" поясняет, что Сафиддин - глава исполкома "Хезболлы". Он считается близкой к Тегерану фигурой. В начале 2023 года его уже называли возможным следующим лидером группировки на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья Насраллы.

В субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы. Ранее о его ликвидации сообщили израильские военные.

Хезболла Хасан Насралла Хашем Сафиддин
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