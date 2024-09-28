СМИ сообщили о гибели иранского военачальника во время ударов Израиля по Бейруту

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорошан погиб в ходе пятничных ударов Израиля по ливанской столице, сообщает в субботу агентство Mehr.

По его информации, военачальник погиб от авиаударов, целью которых был лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Нилфорошан в КСИР был заместителем начальника оперативного управления.

В субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы. Ранее о его ликвидации сообщили израильские военные.