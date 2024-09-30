США опасаются, что Иран готовит ответ на убийство Израилем лидера "Хезболлы"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне опасаются, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Иран планирует атаку после убийства израильтянами Насраллы. США работают с Израилем над его обороной, заявил ночью представитель американских властей", - информирует телеканал.

"Он добавил, что США и Израиль готовятся вместе отразить атаку, причем США вносят изменения в развертывание своих военных сил", - передает CNN.

Однако источник не уточнил, какую силовую акцию Соединенные Штаты ожидают от Ирана, и какие действия предпринимают американские военные.

Накануне в Пентагоне пообещали дать ответ, если Иран, его партнеры и подчиненные ему группы попробуют атаковать американские силы в ближневосточном регионе или нанести урон интересам США. Представитель Минобороны Пэт Райдер напомнил о значительной военной группировке США в регионе, включая авианосную ударную группу, возглавляемую авианосцем USS Abraham Lincoln.

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.