Командующий армии Ирана заявил о подготовке ответа на гибель лидера "Хезболлы"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Армии Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави заявил, что реакция на гибель лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы от Тегерана непременно будет, сообщает Mehr.

"Ждите ответа", - сказал он, комментируя возможные действия Ирана на удары Израиля по Бейруту.

Мусави добавил, что "кровь Насраллы ускорит падение израильского режима и его лидеров".

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что "преступления сионистского режима (...) не останутся без ответа".

Источник CNN сообщил, что в Вашингтоне опасаются, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на убийство Насраллы.

29 сентября в Пентагоне пообещали дать ответ, если Иран, его партнеры и подчиненные ему группы попробуют атаковать американские силы в ближневосточном регионе или нанести урон интересам США.

Израиль уже две недели активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб лидер движения Хасан Насралла и другие представители его руководства.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера движения "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.