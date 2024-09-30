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Кремль считает весьма высокими риски начала большой войны на Ближнем Востоке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле оценивают как весьма высокие риски начала большой войны на Ближнем Востоке после израильских ударов по Ливану, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе. Главное, такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв и неизбежно повлекут гуманитарную катастрофу, такую же, какую мы наблюдаем в Газе", - отметил он.

Также Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что после взрывов пейджеров и других устройств связи у членов "Хезболлы" в Ливане Иран стал масштабно закупать гаджеты, произведенные в России и Китае.

"Я не знаю, насколько достоверны эти источники. Единственное, что я могу сказать, что у нас развиваются торгово-экономические отношения с Ираном, развиваются они во всех областях, разумеется, и торговля, объемы торговли растут взаимные. Поэтому здесь это обычный процесс двух государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - ответил он.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Иран Дмитрий Песков Ливан Ближний Восток Израиль
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