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Боррель созвал чрезвычайный Совет ЕС на уровне глав МИД по ситуации в Ливане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В связи с резким ухудшением обстановки в Ливане глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал в понедельник чрезвычайный неформальный Совет ЕС по иностранным делам, сообщил его официальный представитель Петер Стано.

"Сегодня, так как ситуация в Ливане усугубляется, высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель - ИФ) решил созвать чрезвычайное неформальное совещание министров иностранных дел посредством видеоконференции. Совещание начнется в 17:00 (18:00 по московскому времени - ИФ)). Единственный пункт в повестке дня - развитие ситуации в Ливане", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

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При этом пресс-секретарь заявил, что у ЕС есть четкая позиция по Ливану, и она была на прошлой неделе выражена от имени 27 государств-членов, которые призвали к немедленному прекращению огня ради спасения гражданского населения.

"В свете быстрого и серьезного ухудшения ситуации в Ливане министров попросили принять участие в совещании. Это неформальное заседание. Не ожидается официальных решений, но у министров будет возможность обсудить, чего они желают предпринять в дальнейшем в отношении Израиля, Ливана и последующих событий и в том, что касается сотрудничества и помощи", - объяснил представитель Борреля.

Обстановка на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. С начала прошлой недели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.

ЕС Жозеп Боррель Ливан Хезболла Израиль
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