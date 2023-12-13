Японский индекс оптимизма Танкан в IV кв. вырос до максимума с начала 2022 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в четвертом квартале до 12 пунктов - максимума с января-марта 2022 года, говорится в сообщении Банка Японии.

В третьем квартале значение этого индикатора составило 9 пунктов.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 10 пунктов.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности, увеличился до 1 пункта с минус 5 пунктов в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение до минус 4 пунктов.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, в четвертом квартале повысился до 30 пунктов с 27 пунктов в июле-сентябре. Эксперты ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры опустился до 8 пунктов с 10 пунктов, компаний непроизводственного сектора - вырос до 24 с 21 пункта.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные местные компании планируют в текущем финансовом году, который завершится в марте 2024 года, увеличить капиталовложения на 13,5% (три месяца назад - 13,6%).

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тыс. опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.