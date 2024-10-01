Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В штаб-квартире НАТО прошла церемония передачи полномочий генсека альянса от Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте.

"Настало время уходить, а вам - вступить на пост генсека НАТО. Чтобы отметить этот момент, я передам вам этот молоток, который подарила Исландия НАТО в 1963 году. Его используют на специальных встречах в НАТО. В прошлый раз его использовали на нашей последней министерской встрече. И мы снова его используем сегодня", - сказал Столтенберг на церемонии, обращаясь к Рютте.

После этого Столтенберг передал новому генсеку молоток НАТО и пригласил его занять кресло председателя Североатлантического совета.

Кандидатуру Рютте на пост генсека альянса 32 государства-члена НАТО согласовали в июне 2024 года. Он почти 14 лет - до июля 2024 года - занимал пост премьер-министра Нидерландов.

Занимавший пост генерального секретаря НАТО с 1 октября 2014 года бывший норвежский премьер-министр Столтенберг, по сообщениям ряда западных СМИ, в феврале 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, сменив немецкого дипломата Кристофа Хойсгена.