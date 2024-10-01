Власти Ливана назвали происходящее одним из сложнейших периодов в истории страны

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ливан в связи с эскалацией напряженности между движением "Хезболла" и Израилем оказался в крайне трудной ситуации, ему нужна помощь ООН, заявил во вторник и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати.

"Ливан переживет одну из самых опасных фаз своей истории", - приводят западные СМИ его слова.

"Из-за разрушительной войны Израиля, проводимой в отношении Ливана, примерно 1 млн человек стал перемещенными лицами. Мы срочно просим предоставить больше помощи и подкрепить наши усилия по предоставлению базовой помощи перемещенным", - сказал он на встрече с сотрудниками ООН.

Микати подчеркнул, что бегство 1 млн человек из своих домов стало беспрецедентным для Ливана.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Между тем вооруженные силы Ливана опровергли появившиеся ранее сообщения, что они отошли на несколько километров со своих позиций на юге страны. Военные подчеркнули, что речь идет лишь о перемещении некоторых наблюдательных постов недалеко от границы с Израилем.