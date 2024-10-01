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На сдерживание гуманитарного кризиса в Ливане необходимы $426 млн

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ООН и ливанские власти обратились к международному сообществу с запросом о выделении $426 млн на сдерживание гуманитарного кризиса в стране, возникшего вследствие действий Израиля в Ливане.

По словам представителя Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенса Лерке, эти средства необходимы для того, чтобы в последующие три месяца оказать неотложную помощь более чем миллиону человек, которые пострадали от этого конфликта.

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Лерке напомнил, что с середины сентября в Ливане беспрецедентно увеличилось число перемещенных лиц, не менее тысячи человек погибли, еще 6 тыс. получили ранения.

"Мы крайне обеспокоены этими новостями", - сказал он, отметив, что ООН и ряд неправительственных организаций оказывают пострадавшим возможную помощь, поставляя им продовольствие, питьевую воду, товары первой необходимости, а для продолжения оказания этой помощи необходимы средства.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы", также и в Бейруте.

В ночь на вторник стало известно, что ВВС Израиля осуществили по меньшей мере восемь авиаударов по югу столицы Ливана.

Ливан ООН Бейрут
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